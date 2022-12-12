В Челябинской области вырастет плата за вход в нацпарки

С 31 декабря 2022 года плата за посещение национальных парков «Таганай» и «Зигальга» в Челябинской области увеличится до 200 руб. с человека. Об этом сообщает пресс-служба особо охраняемых природных территорий.

Сейчас вход в «Зигальгу» стоит 150 руб., в «Таганай» – 160 руб. Плата повышается «в связи с повышением федерального прожиточного минимум для трудоспособного населения», говорится в сообщении.

По-прежнему от платы за посещение нацпарка «Таганай» освобождаются жители Златоуста и поселка Магнитка. В «Зигальгу» бесплатно могут ходить жители Катав-Ивановского района. Также плату не берут с дошкольников и школьников, пенсионеров и еще целого ряда льготных категорий граждан.

Стоимость посещения еще одного нацпарка Челябинской области – «Зюраткуль» остается неизменной – 200 руб.