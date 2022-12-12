В Свердловской области ожидается похолодание до -28 градусов

В Свердловской области с 12 по 14 декабря ожидается похолодание до -28 градусов и снег. По данным уральского Гидрометцентра, днем в понедельник, 12 декабря, температура воздуха днем в регионе составит -2°…-7°, на севере похолодает до -12°…-17°, на крайнем севере — до -22°. Ожидается небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах метель, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Во вторник, 13 декабря, температура ночью составит -11°…-16°, на севере -23°…-28°, на крайнем юге до -6°. Днем ожидается -4°…-9°, на севере и востоке — -14°…-19°. Прогнозируется небольшой, местами умеренный снег. Ветер южной четверти 4-9 м/с.

В среду, 14 декабря, ночью температура воздуха составит -14°…-19°, на крайнем севере до -24°. Днем ожидается -6°…-11°, на крайнем севере — -9°…-14°. Осадков не ожидается. Ветер южной четверти 3-8 м/с.

В Екатеринбурге 12 декабря температура воздуха днем составит -2°…-4°. Во вторник ночью ожидается -6°…-8°, днем — -4°…-6°. В среду температура воздуха ночью составит -14°…-16°, днем — -7°…-9°.

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