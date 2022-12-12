В Красноярском крае полицейские выявили незаконный карьер

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю пресекли незаконную добычу полезных ископаемых. Об этом сообщили в полицейской пресс-службе.

По данным ведомства, гражданин одного из государств СНГ организовал разработку карьера на земельном участке сельхозназначения в Березовском районе. Там добывались щебень и песок, которые затем перерабатывались на специальном оборудовании.

Песчано-гравийная смесь, которая пользуется высоким спросом на рынке стройматериалов, реализовывалась через подконтрольную предпринимателю компанию. Расследование установило, что коммерсант, в отношении которого возбудили уголовное дело по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), получил доход в размере свыше 44 млн руб.

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Илья Николаев