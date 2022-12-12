Управляющий «Треста №14» не смог оспорить продажу квартиры дочери экс-гендиректора предприятия

Суд отказал конкурсному управляющему «Треста №14» Олегу Касьянову в требовании оспорить договор купли-продажи квартиры в доме на ул. Куйбышева, 82/1 между предприятием и бывшим замгендиректора по развитию Натальей Белобородовой. Госпожа Белобородова, дочь бывшего руководителя «Треста №14» Владимира Мачехина, приобрела у застройщика квартиру стоимостью 12 млн руб. Сделка была совершена в 2018 году, за год до подачи в суд заявления о банкротстве компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным материалов дела на сайте арбитражного суда Пермского края, в 2015 году ПАО «Трест №14» и Наталья Белобородова заключили предварительный договор купли-продажи квартиры площадью 264,5 кв. м, расположенной в доме на ул. Куйбышева, 82/1, застройщиком которого являлся «Трест». Сделка в размере 12 млн руб. была оплачена в день заключения предварительного договора. Договор купли-продажи квартиры стороны заключили в ноябре 2018 года. Конкурсный управляющий посчитал, что договор может быть признан недействительным как сделка, совершенная при неравноценном встречном исполнении.

Согласно оценке ООО «Инвест-Аудит», на дату совершения сделки ориентировочная рыночная стоимость квартиры составляла 18,3 млн руб. Во время рассмотрения заявления провели судебную экспертизу, которая определила, что на в 2015 году спорная квартира стоила 15,8 млн руб., а в 2018-ом – 14,9 млн руб. Суд не усмотрел в продаже недвижимости Наталье Белобородовой обстоятельств явно невыгодной для должника сделки. 5 декабря управляющему «Трестом №14» было отказано в удовлетворении его требований.

В январе 2021 года Арбитражный суд Пермского края открыл в отношении ПАО «Трест №14» конкурсное производство из-за долгов перед ФНС в размере около 200 млн руб. Еще 418,7 млн руб. трест задолжал одному из банков по договору кредитной линии. Сейчас в суде конкурсный управляющий «Треста №14» Олег Касьянов оспаривает сделки, совершенные предприятием за три года до начала дела о банкротстве.