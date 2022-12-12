В первенстве российской мужской Суперлиги волейболисты новосибирского «Локомотива» обыграли клуб «Газпром-Югра» из Сургута. Встреча прошла в Новосибирске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Для выявления победителя потребовался тай-брейк, в котором сильнее оказались хозяева – 3:2 (25:17, 23:25, 25:14, 24:26, 15:11). На этот раз лучшим по числу набранных очков (23) в составе «Локомотива» оказался сербский диагональный Дражен Лубурич. На его счету четыре эйса.

Этот матч стал трехсотым для болгарского специалиста Пламена Константинова на посту главного тренера новосибирской команды.

Матчи 12-го тура российского чемпионата с участием других сибирских команд Суперлиги также закончились со счетом 3:2. Кемеровский «Кузбасс» уступил дома белгородскому «Белогорью», а красноярский «Енисей» в гостях обыграл «Нову» из Новокуйбышевска.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский