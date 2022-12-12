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Коммерсантъ FM
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Аэропорт Казани закрыли до утра из-за ветра и ледяного дождя

Аэропорт Казани не будет работать до 4:00 понедельника, 12 декабря, из-за неблагоприятных метеоусловий, говорится в Telegram-канале аэропорта. Решение принято из-за бокового ветра, который достигает 15 м/с, и ледяного дождя.

Пассажирам задержанных рейсов предоставляются напитки и питание. Им предлагается размещение в гостиницах. Пассажирам рекомендуют уточнять информацию у авиаперевозчиков, в справочной службе аэропорта, а также следить за онлайн-табло.

Накануне, 11 декабря, в Казани было задержано около 40 рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий и из-за необходимости обрабатывать самолеты противообледенительной жидкостью. Несколько рейсов были отменены. В Татарстане 11 и 12 декабря действует штормовое предупреждение. В регионе прогнозируются снег, ледяные дожди, сильный ветер, метель, гололед.

Леонид Уварчев

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