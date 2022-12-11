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Коммерсантъ FM
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Власти Калужской области проверят информацию Gulagu.net о «воспитательной работе» в ИК-4

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что уполномоченный по защите прав человека в регионе Юрий Зельников посетит колонию ИК-4 для проверки. Накануне основатель правозащитного проекта Gulagu.net (заблокирован на территории РФ) Владимир Осечкин опубликовал фото и видео «из служебного архива ИК-4 УФСИН по Калужской области». По его словам, сотрудники ИК-4 провели «воспитательную работу» с заключенными из-за их отказа участвовать в спецоперации на Украине. На видео заключенных просят отказаться от «воровских традиций».

«Информация периодически поступает из различных источников, и всегда эта информация проверяется и специалистами федеральных служб, и нашим уполномоченным по защите прав человека Юрием Зельниковым. Он всегда выезжает вместе с представителем прокуратуры по любой информации такого рода, которая появляется. Поэтому обязательно съездит, проверит»,— заявил господин Шапша в интервью изданию «Подъем».

В октябре 2021 года проект Gulagu.net опубликовал видео, на которых зафиксированы факты изнасилований и других видов унижения осужденных в областной туберкулезной больнице №1 (ОТБ-1) УФСИН по Саратовской области. В результате в ноябре того же года директор ФСИН Александр Калашников был отправлен в отставку, а в декабре был освобожден от должности замдиректора ФСИН Анатолий Якунин. В июле 2022 года президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за пытки.

Анастасия Ларина

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