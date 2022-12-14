Ремонт века

В преддверии Рождества рю де-ла-Пэ (она же — улица Мира) приняла эстафету у парижских музеев — очереди здесь тянутся с утра до вечера. Особый ажиотаж — напротив дома 13, где в конце октября после двухлетнего ремонта переоткрылся бутик Cartier.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фасад Фото: пресс-служба Cartier Фасад Фото: пресс-служба Cartier Украшения в витринах бутика Фото: Пресс-служба Cartier Украшения в витринах бутика Фото: Пресс-служба Cartier Следующая фотография 1 / 4 Фасад Фото: пресс-служба Cartier Фасад Фото: пресс-служба Cartier Украшения в витринах бутика Фото: Пресс-служба Cartier Украшения в витринах бутика Фото: Пресс-служба Cartier

Бутик разросся до шести этажей и занял целое здание. Под одной крышей отныне сожительствуют и магазин, и архивы, и ювелирные мастерские, и клиентские сервисы, и апартаменты, и каждый здешний квадратный сантиметр провозглашает: «И я, и я — великая история Cartier».

Началась она по этому адресу в 1899 году, когда вставший у руля фамильного предприятия Луи Картье, старший из трех сыновей отца-основателя Альфреда, перевез Cartier в центр ювелирной торговли, куда стекались все заморские заказчики. Вслед за Людовиком XIV — звание «ювелира королей» обязывает соответствовать — Луи Картье велел облицевать фасад здания черным мрамором. За век с лишним каких только герцогинь, королев, баронесс со спутниками он ни повидал! Тот мрамор сохранили. А в витринах ему в пару сделаны специальные скульптуры-манекены. Выполнены они из необработанных материалов: дерева, воска, гипса — и оставлены незаконченными, как бы на полпути. Вот уже вырисовываются формы женской ключицы, на которой лежит невероятный изумруд, но линия обрывается — и изумруд продолжает величественно лежать на неотесанном пеньке или камне. Натуральный материал выбран как отправная точка всех метаморфоз: при создании ювелирного шедевра или интерьеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Атриум Фото: пресс-служба Cartier «Салон Жанны Туссен», первый этаж Фото: Пресс-служба Cartier Зона продаж, первый этаж Фото: Пресс-служба Cartier Фото: Пресс-служба Cartier «Рубиновый салон», первый этаж Фото: Пресс-служба Cartier «Свадебный салон», первый этаж Фото: Пресс-служба Cartier «Изумрудный салон», первый этаж Фото: Пресс-служба Cartier «Изумрудный салон», первый этаж Фото: Пресс-служба Cartier Следующая фотография 1 / 8 Атриум Фото: пресс-служба Cartier «Салон Жанны Туссен», первый этаж Фото: Пресс-служба Cartier Зона продаж, первый этаж Фото: Пресс-служба Cartier Фото: Пресс-служба Cartier «Рубиновый салон», первый этаж Фото: Пресс-служба Cartier «Свадебный салон», первый этаж Фото: Пресс-служба Cartier «Изумрудный салон», первый этаж Фото: Пресс-служба Cartier «Изумрудный салон», первый этаж Фото: Пресс-служба Cartier

Внутри бутика сохранили деревянные обшивки стен — знаменитые буазери, верная примета породистого Парижа, с которым хочет ассоциироваться Cartier. Отреставрированные кабинеты на цокольном этаже — ожившие призраки истории. Век назад пространство бутика мыслилось как лабиринт укромных кабинетов, где в атмосфере доверительности клиенты оформляли свои невероятные заказы. Одна из таких комнат — салон Кокто. Сегодня здесь представлены музейные экземпляры из наследия дома. В частности, почетная шпага французского писателя, художника и друга всего богемного Парижа Жана Кокто, которую ему вручили, когда принимали в академики Института Франции. Дизайн Кокто нарисовал сам, а Cartier облекли его в драгоценные камни: изумруды, рубины, бриллианты. По соседству — салон Луи Картье. Бывший рабочий кабинет хозяина дома, где воспроизведено неспешное наследие начала прошлого века с библиотекой, венчает интерьеры мужского крыла отреставрированного бутика. Этажом выше — салон Жанны Туссен, создателя легендарной пантеры, ставшей символом дома. Даже на комоде — а вся мебель для бутика сделана на заказ — воспроизведен ее любимый принт.

Зоны обозначены четко, но никаких намеков на границы: один зал плавно перетекает в другой. Над проектом реновации работали 3 команды и более 30 ремесленников (маркетри, лак, мозаики, ширмы, рельефы — бесценные руки, которые во Франции на вес золота). Планировкой первых трех уровней, то есть непосредственно зон продаж, занималось агентство Moinard Betaille. Более 20 лет они оформляют бутики Сartier по всему миру: от Лондона до Токио. Современный дизайн, свет и вертикальность — три составляющие их дизайна. Встреча этих компонентов нагляднее всего видна в атриуме, который оформлен в стиле дворика османовского дома. Только в парижских дворах-колодцах — тьма, а тут все залито светом и видно все шесть этажей здания. Свет ведет клиента от витрины к витрине, которые сделаны в виде комодов, от одной иконы к другой: часы Tank, Santos de Cartier, Baignoire в разных вариациях, «гвозди» Juste un clou, кактусы Cactus de Cartier и аксессуары правят бал на самом нижнем этаже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Индийский салон», второй этаж Фото: Пресс-служба Cartier «Салон арт-деко», второй этаж Фото: Пресс-служба Cartier «Салон Фауна и флора», второй этаж Фото: Пресс-служба Cartier «Салон Вдохновение», второй этаж Фото: Пресс-служба Cartier Фойе «Santos», третий этаж Фото: Пресс-служба Cartier Стойка персонализации, третий этаж Фото: Пресс-служба Cartier Зона сервиса, третий этаж Следующая фотография 1 / 7 «Индийский салон», второй этаж Фото: Пресс-служба Cartier «Салон арт-деко», второй этаж Фото: Пресс-служба Cartier «Салон Фауна и флора», второй этаж Фото: Пресс-служба Cartier «Салон Вдохновение», второй этаж Фото: Пресс-служба Cartier Фойе «Santos», третий этаж Фото: Пресс-служба Cartier Стойка персонализации, третий этаж Фото: Пресс-служба Cartier Зона сервиса, третий этаж

Выше — больше. Второй этаж — царство белых бриллиантов, он полностью посвящен свадебным украшениям. Третий — коллекции высокого ювелирного искусства. Эксклюзивности предложения соответствуют эксклюзивные салоны, полностью спрятанные от посторонних глаз (работа архитекторов из Studioparisien). Внутри каждого собран мир Cartier в миниатюре: архивы, рисунки, фотографии, прототипы. Здесь же проходят первые примерки и получение заветного произведения. Для его эффектного появления заготовлен специальный шкаф-витрина. Створки открываются, и украшение во всей красе предстает перед заказчиком.

Нынешние стандарты ритейла велят опекать клиента после продажи едва ли не нежнее, чем до нее, поэтому отдельный этаж выделен для специальных услуг: техобслуживания, персонализации и пр.

И, наконец, под самой крышей расположены апартаменты Сartier, подписанные модным дизайнером интерьеров Лаурой Гонсалес. От магазина здесь не осталось и следа. Вы попадаете в современную парижскую квартиру, точнее, в ее гостевую часть. Буйство красок, тропический лес, роскошь материалов и тканей подобраны в традициях эклектики. Салон, столовая, кухня и зимний сад готовы принять клиентов и их друзей для частных мероприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Апартаменты», пятый этаж Фото: Пресс-служба Cartier Фото: Пресс-служба Cartier Комната архивов, пятый этаж Фото: Пресс-служба Cartier Фото: пресс-служба Cartier Зимний сад, пятый этаж Фото: Пресс-служба Cartier Следующая фотография 1 / 5 «Апартаменты», пятый этаж Фото: Пресс-служба Cartier Фото: Пресс-служба Cartier Комната архивов, пятый этаж Фото: Пресс-служба Cartier Фото: пресс-служба Cartier Зимний сад, пятый этаж Фото: Пресс-служба Cartier

К переоткрытию бутика созданы пять коллекционных украшений высокого ювелирного искусства по мотивам Panthere de Cartier с гравировкой «13 Paix». Мир — по любой цене.

Мария Сидельникова