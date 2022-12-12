Гурманские будни

Garda на Петровке

Очередная Италия, на сей раз нарядная и помпезная. Почти театральный, дорогой и эклектичный интерьер ресторана Garda устроен так, что разглядывать детали можно долго. Здесь и мозаика, и яркие люстры, и мрамор: в общем сочетания цветов и фактур — современных и соседствующих с традиционными, но это скорее игра в итальянский стиль, нежели он сам. Впрочем, в Москве такой формат востребован.

Ресторан удачно поделен на три части: зона для обеда — самая первая, светлая и просторная; бар — более закрытый, скрытый от глаз, но все же проходной; и третья — на невысоком втором этаже, если хотите уединиться, чтобы назначить свидание. На этом третьем этаже внимание сразу привлекает дровяная печь для пиццы с орнаментом в стиле Dolce & Gabbana, где местный пиццайоло выдает пиццу на очень тонком хрустящем тесте, которое почти совсем не чувствуется.

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Шеф-повар ресторана — Роман Васильев, который знаком с итальянской кухней не понаслышке, 14 лет жил в Италии, а в Москве работал в Assunta Madre. Его кухня — итальянская, но адаптированная. Вы не найдете в здешних блюдах излишнего чеснока и острых специй, все будет достаточно спокойным, выверенным по классике, и без больших откровений.

В вителло тоннато соус не слишком плотный и жирный, такой, что после него можно заказать что-то еще из закусок. Например, баклажаны алла пармиджано. Здесь они подаются в виде не очень большого брусочка, учитывая сытность блюда. Также доступны ассорти из итальянских колбас и закуски -антипасти, если вдруг вы заглянете на аперитив.

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Из пасты — любимая паста миланских модников с лимоном и сибасом, а если вдруг надумаете взять равиоли, то с крабом — местный must have, тесто тонкое, но плотное, не разваренное. Как любят итальянцы, аль денте. Разнообразие горячих блюд не оставит равнодушным. Дораду по-сицилийски вам подадут целиком и разделают при вас (если захотите) с тонкими слайсами картофеля, томатами и таджасскими оливками, оссобуко по-милански предложат с обязательным атрибутом ломбардийской кухни — ризотто с шафраном.

Из десертов, если останется место, закажите сицилийский уличный десерт с канноли и кофе, который здесь подают двух видов — с кислинкой или горчинкой.

Петровка уица, дом 17/1 Ежедневно, с 12:00 до 00:00

Обновленное меню в кафе Patriki

В крошечном Patriki cafe, проекте Антона Пинского, Артема Лосева и Виталия Истомина, которое находится в самом ресторанном районе Москвы, обновилось меню. Знаковое блюдо — знаменитые суши с крабом вместо риса — теперь можно попробовать в новых вариациях: с авокадо, васаби и со сладкой креветкой под соусом терияки. Есть также суши с сибасом под трюфельным айоли и суши с лососем чимичурри, который опаляют перед подачей.

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Гостей также ждут другие новые блюда: нежный гребешок с сезонной хурмой и пикантным соусом — томатным понзу — и стружкой из черного трюфеля, и севиче из лосося в разделе raw в соусе из печеных перцев с арбузной редькой и томатами. Из более сытных закусок здесь теперь подают хумус из белой фасоли с тартаром из вяленых томатов, которые придают блюду пикантности, и опаленным авокадо.

На горячее — очень сытное и насыщенное по вкусу, каким ему и положено быть, римское ризотто качо-э-пепе с тартаром из сладкой креветки, замешанным с азиатским соусом юдзу-терияки. В кафе Patriki можно четко проследить московский гастрономический тренд в виде микса азиатской и итальянской кухонь.

Малая Бронная улица, дом 21/13 строение 2 Ежедневно, с 09:00 до 23:00

Ольга Карпова