Мотивация спецоперации

Фонд Андрея Сахарова и центр защиты прав человека «Мемориал» (создан вместо ликвидированного судом одноименного правозащитного центра) провели в выходные онлайн-конференцию «Российские реалии-2022». В этом году традиционное мероприятие было полностью посвящено событиям вокруг специальной военной операции (СВО). Выступившие на конференции политологи и социологи заявили, что отношение к происходящим событиям у россиян за девять месяцев почти не изменилось, хотя мотивация у тех, кто поддерживает СВО (а их по-прежнему большинство), может быть весьма различной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Одной из центральных тем двухдневной дискуссии стали настроения в российском обществе после начала СВО. Так, сотрудник Центра восточноевропейских исследований Бременского университета (Германия) Светлана Ерпылева привела данные 213 социологических интервью: в них участвовали 49 сторонников спецоперации, 30 сомневающихся и 134 противника, и эксперты пытались выяснить мотивацию каждой группы.

У сторонников СВО аргументы разделились на «позитивные» (защита Донбасса и России от угроз фашизма и коллективного Запада, идеи опережения соперника) и более абстрактные («нужно быть со своей страной, даже если она не права», «раз государство это делает, значит, есть причины, известные президенту»). Часть людей поддерживает СВО как бы «вопреки»: они говорят, что лучше бы ее не было, но в то же время считают, что она была неизбежной. Менее уверены в своей позиции аполитичные сторонники СВО, отметила госпожа Ерпылева. Например, один из опрошенных высказался против боевых действий, но добавил, что родину необходимо поддерживать в любой ситуации: то есть чувство вины у него «сочетается с гордостью за свою нацию», констатировала эксперт. Она также отметила, что вызванное частичной мобилизацией недовольство не перешло в критику СВО: «Общий эмоциональный мотив — принятие и смирение, а не энтузиазм».

Социолог Любовь Борусяк сфокусировалась на уехавших и оставшихся в России критиках СВО. С апреля по ноябрь она провела 200 интервью и 1800 анкетных опросов среди «образованных людей среднего возраста» (около 70% — жители Москвы и Санкт-Петербурга). Исследование показало, что оставшиеся в России «несогласные» чувствуют себя неуслышанными и испытывают на этом фоне деструктивные эмоции, «многие говорят, что "все выгорело", в ответах интеллигентной публики появилась матерная лексика». При этом «35% респондентов решили остаться в России, а 80% не принимают идею коллективной ответственности»,— сообщила социолог. 14% опрошенных сказали, что не уедут ни при каких обстоятельствах, назвав среди причин такого решения отсутствие денег и работы за рубежом, наличие больных родственников и животных. Многие оставшиеся в России респонденты отметили, что для них неприемлем подход «чем хуже, тем лучше» для своей страны, и в своей деятельности они сейчас делают упор на разного рода волонтерство. Оснований для решительных политических действий эти люди не видят: самосохранение для них важнее, добавила госпожа Борусяк.

Научный руководитель «Левада-центра» (включен в реестр иноагентов) Лев Гудков обратил внимание на то, что отношение к СВО за последние девять месяцев в обществе меняется крайне слабо. В конце февраля, по данным «Левады», ее поддерживали 68% россиян, в марте — 80%, а в октябре—ноябре — 73–74%. «Среди молодежи поддержка спецоперации составляет 62%, а у пенсионеров поднимается почти до 90%. Иначе говоря, мы видим, что именно старшие группы являются носителями этого сознания и задают тон в социализации молодых групп населения»,— пояснил господин Гудков. В целом же внимание к событиям на Украине слабеет, прежде всего у молодежи, и у нее же ярче всего проявляется характерный для всего российского общества симптом — почти полное отсутствие чувства ответственности и вины, добавляет социолог.

Поговорили участники конференции и о последствиях СВО для российского общества. Так, политолог Екатерина Шульман (включена в реестр иноагентов) отметила, что из-за возрастания с 2014 года числа госслужащих и сотрудников правоохранительных органов к 2022 году значительная часть среднего класса стала состоять из чиновников и полицейских. Этой группе населения, по мнению эксперта, выгодно сохранение существующей системы, хотя появившиеся после начала мобилизации сообщения СМИ об увольнении ряда чиновников из различных госорганов могли способствовать смене настроений в этом классе. Политолог Григорий Голосов, в свою очередь, не видит предпосылок для резких изменений политической системы: по его оценке, пока ни одну из правящих групп не интересует демократизация, и правящий класс в целом надеется, что президент справится с существующими проблемами.

Напомним, по последним данным ВЦИОМа, показатель одобрения деятельности Владимира Путина на посту президента с 28 ноября по 4 декабря составил 74,3%, а доля положительных оценок работы премьера и правительства — 52,7% и 49,1% соответственно. На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 77,9% респондентов. Что же касается отношения россиян к СВО, то последний опрос на эту тему ВЦИОМ публиковал в начале сентября: тогда спецоперацию «скорее поддерживали» 70% респондентов, «скорее не поддерживали» 18% и еще 12% затруднились с ответом.

Кира Хейфец