В Риме мужчина застрелил трех женщин на собрании кондоминиума

Вооруженный мужчина ворвался на собрание кондоминиума Valle Verde, которое проходило в одном из баров Рима. Он успел застрелить трех женщин и ранить четырех человек. Об этом сообщило агентство ANSA.

Стрелявшим был мужчина 57 лет по имени Клаудио Кампити. Его смогли остановить члены собрания кондоминиума, после чего его передали сотрудникам полиции. На странице в Facebook у него нашли медаль с фасциями и фашистским девизом Molti nemici molto onore («Больше врагов, больше чести»), а также фотографии солдат в образах Гитлера и Муссолини.

На своей странице мужчина также называл членов кондоминиума мафией и обвинял их в том, что они хотят оставить его без электроснабжения. Члены кондоминиума Valle Verde владеют недвижимостью в деревне Аскрея в туристическом районе Лацио.

Анастасия Ларина