В Татарстане ограничили движение грузовиков и автобусов на трассах

В Татарстане «в связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями» запретили движение грузовиков и рейсовых автобусов на федеральных трассах. Как сообщила пресс-служба Госавтоинспекции республики, ограничение действует с 17:00 воскресенья до «улучшения погодных условий». Госавтоинспекциия призвала участников дорожного движения «без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов».

По данным ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», для грузовиков и автобусов закрываются все федеральные автодороги в регионе. Причинами называются «снег, дождь и ограничение видимости».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"