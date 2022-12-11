Из-за коммунальной аварии отключили отопление и горячую воду в 26 жилых домах Новосибирска

В результате порыва теплотрассы без отопления и горячей воды остались 26 многоквартирных и частных домов на улицах Чехова, Толстого, Лобова и Ленинградская в Октябрьском районе Новосибирска. Об инциденте сообщила прокуратура региона, которая организовала проверку. По ее результатам будет дана оценка действиям ресурсоснабжающей организации.

В Сибирской генерирующей компании ТАСС заявили, что отключение вызвано дефектом на внутриквартальной теплосети.

Как писал «Ъ-Сибирь», крупная коммунальная авария на теплосетях произошла в субботу, 10 декабря, в городе Искитиме Новосибирской области. Она оставила без тепла 120 многоквартирных, 37 индивидуальных домов, в которых проживают около 17 тыс. человек, а также три школы, пять детских садов, три поликлиники, расположенные в микрорайонах Подгорный и Южный. По данным прокуратуры, теплосетевая организация МУП "Теплосеть" допустила перерыв подачи отопления более чем 16 часов одновременно.

Илья Николаев