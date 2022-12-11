В Челябинске завершилась Неделя звезд хоккея

Сегодня в Челябинске в ледовой арене «Трактор» завершилась Неделя звезд хоккея. В рамках этого спортивного мероприятия команды четырех дивизионов забросили 34 шайбы, сообщает пресс-служба минспорта Челябинской области. Золото турнира взяла команда дивизиона Боброва, которая одержала победу над дивизионом Харламова со счетом 7:6. Бронзу завоевали хоккеисты из дивизиона Тарасова.

Двое хоккеистов южноуральских клубов победили в традиционных для Недели звезд хоккея конкурсах. Вратарь Илья Проскуряков признан лучшим в номинации «Надежная защита», отразив все шесть буллитов, а Николай Голдобин победил в конкурсе «Точность броска».