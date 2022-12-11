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Два водителя погибли в результате лобового столкновения в Завьяловском районе Удмуртии

ДТП произошло сегодня, 11 декабря, около 15:00 часов на 24 км дороги «Ижевск-Воткинск» Завьяловского района Удмуртии, сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

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Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

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Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Водитель автомобиля «Ауди», мужчина 1979 года рождения, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с автомобилем «Лада Калина» под управлением мужчины 1971 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя погибли на месте. Пассажиры автомобиля «Лада Калина», 60-летняя женщина, девушка 2003 года рождения получили травмы, доставлены в больницу.

На месте организовано реверсивное движение, обстоятельства происшествия выясняются.

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