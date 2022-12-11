В Нижегородской области устраняют последствия ледяного дождя

Свыше 200 аварийных бригад почти из тысячи человек устраняют последствия ледяного дождя, прошедшего накануне в Нижегородской области. По данным «Нижновэнерго», перебои с электричеством наблюдаются в 13 муниципальных округах, на помощь энергетикам прибудут еще 30 бригад из Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска и Удмуртии.

В Богородском районе без света остаются 1,2 тыс. человек в 30 населенных пунктах, сообщили в районной администрации со ссылкой на данные РЭС.

В Приволжской транспортной прокуратуре отметили, что ввиду непогоды на участке Арзамас — Канаш Горьковской железной дороги задержались несколько пассажирских поездов, составы уже отправились в пункты назначения.

Владимир Зубарев