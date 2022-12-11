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Коммерсантъ FM
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Азербайджан попросил российских миротворцев организовать доступ к месторождениям в Карабахе

МИД Азербайджана направил российской стороне ноту с просьбой организовать доступ к месторождениям полезных ископаемых в Нагорном Карабахе для проведения мониторинга. Об этом сообщил глава азербайджанского МИДа Айхан Гаджизаде. По его словам, Азербайджан должен получить доступ к этим месторождениям в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями.

«Министерство иностранных дел Азербайджана направило российской стороне соответствующую ноту. В документе содержится призыв обеспечить беспрепятственный доступ представителей Азербайджана к месторождениям в Карабахском регионе в соответствии с достигнутыми договоренностями. Подчеркнута недопустимость воспрепятствования или выдвижения каких-либо условий для такой поездки»,— рассказал господин Гаджизаде агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Накануне в Минэкономики Азербайджана сообщили о срыве мониторинга эксплуатации месторождений в Нагорном Карабахе. В ведомстве назвали добычу на этих месторождениях незаконной. Представитель Минэкономики Масим Мамедов заявил, что российские миротворцы не создали условий для доступа азербайджанских специалистов к месторождению, которое, по его словам, заблокировала «группа агрессивно настроенных молодых людей».

В ноябре 2020 года армянская сторона заявила о попытке азербайджанских военных взять под контроль месторождение золота в деревне Сотк, расположенное на территории Армении рядом с Кельбаджарским районом Карабаха. Этот район был передан Азербайджану в результате трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года.

Подробнее о переговорах двух сторон — в публикации «Ъ» «Армения и Азербайджан мирятся на Западе».

Анастасия Ларина

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