Ритейлеры осматривают урожай

На российских прилавках вскоре может появиться больше поломанной моркови и крохотной картошки. Профильная ассоциация уже обсуждает с торговыми сетями поставки овощей нестандартных форм и размеров. Их предлагается продавать по заниженным ценам. Аналитики рынка ритейла считают, что реализация такой продукции в теории может быть выгодна всем — от производителей и супермаркетов до покупателей. Правда, чтобы непривлекательные овощи пользовались спросом, торговым площадкам придется проявить креативность. Тему продолжит Алексей Нарышкин.

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Отечественные аграрии на урожай в этом году не жалуются. По прогнозам Минсельхоза, показатели по сбору свеклы, картофеля и моркови выше прошлогодних на 3-13%. Однако чуть ли не половина этой продукции может не дойти до магазинов. Все из-за жестких требований к внешнему виду, которые устанавливают торговые сети, сообщила “Ъ FM” глава аппарата Картофельного союза Татьяна Губина:

«Есть понятие стандартной продукции. Естественно, в нее попадает усредненная позиция. По картофелю мы берем, например, калибры. Мелкий и крупный в сети, как правило, не попадает. Ритейлер говорит, что покупатель не берет такой товар.

Урожай этого года превышает прошлогодний, и, соответственно, мы заинтересованы в том, чтобы большая его часть попала потребителю, а не ушла на переработку, на корм животным либо утилизацию. Она не гнилая, она отвечает всем органолептическим свойствам. Единственное, что у нее тот калибр, который, может быть, выбивается из среднеприемлемого. Так или иначе, мы считаем, что покупатель имеет право выбора».

Власти о проблеме знают, но вмешательства государства не требуется. В Картофельном союзе говорят, что судьбу неформатных овощей уже обсуждают с ритейлерами, среди них X5 Retail Group. Поломанную морковь, свеклу диаметром больше 10 см и картошку меньше 4,5 см — все, что выходит за принятые торговцами стандарты, — сети покупают в два раза дешевле, пишут «Ведомости» со ссылкой на одного из поставщиков.

Такая продукция без труда найдет своего покупателя, например, в дискаунтерах. Но магазинам все равно придется подумать о правильном позиционировании, считает исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев: «С этими форматами могут работать такие сети, как "Чижик", а также другие. Сейчас вообще есть тренд поиска наименьшей цены на рынке.

Овощи нестандартного размера, не такой правильной формы, думаю, найдут своего потребителя — главное, чтобы они были свежие. Салатные, для готовки — всегда можно найти какое-то решение, которое позволит сохранить марку магазина и в то же время эффективно продавать такие продукты. Это, конечно, потребует какой-то работы маркетологов, но там люди грамотные — они найдут решение».

Неформатные овощи можно продавать и в более высокой ценовой категории. Если их почистить, сварить и расфасовать в вакуумную упаковку, будет похоже на продукцию от «Белой дачи». Но там с овощами второго сорта не работают и свои стандарты пересматривать не собираются, рассказал основатель компании Виктор Семенов. Он сомневается, что ритейлеры пойдут по такому пути:

«Это должна быть просто элементарная доработка. Не продукты четвертой гаммы, готовые к употреблению, а просто слегка помытый, отсортированный и упакованный продукт, но который перед употреблением надо будет дорабатывать. Уверен, многие смогут найти некую нишу, потребителя на нее, и компаниям это даст какой-то дополнительный оборот».

По данным Росстата, средняя потребительская цена на картофель в октябре была ниже прошлогодней почти в два раза, а морковь подешевела более чем на треть.

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