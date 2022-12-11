На «Фестивале холода» в Тюмени поставили рекорд по плаванию в ледяной воде в бронежилете и с автоматом. Для этого на озере Чемпионов прошел массовый заплыв 20 человек на дистанцию 25 метров в экипировке весом 20,3 кг, рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

Чтобы зафиксировать рекорд, на заплыв приехал главный редактор Книги рекордов России Алексей Свистунов. «В данном случае рекорд ценен тем, это полезное для общества достижение, которое может быть применимо в условиях спецоперации. Опыт плавания в военной экипировке может спасти жизни»,— пояснил господин Свистунов.

Участие в заплывах приняли и мужчины, и женщины.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Катерина Якушева