Получено заключение экспертизы на II этап строительства гостиницы на ул. Советской

Пермский предприниматель Борис Кардашов получил положительное заключение экспертизы на второй этап строительства гостиницы и комплекса зданий в квартале №37 на ул. Советской. Согласно Единому госреестру заключений экспертизы проектной документации, заключение негосударственной экспертизы было выдано Борису Кардашову 7 декабря. Подготовкой проектной документации занималось пермское ООО «Тех-инжиниринг». Господин Кардашов ранее являлся совладельцем ныне ликвидированного ООО «Синтетикс» (производство электродвигателей, генераторов и прочего).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Борис Кардашов не стал комментировать «Ъ-Прикамье» проект строительства гостиницы на ул. Советской.

В конце 2020 года Борис Кардашов купил на торгах здание недостроенной гостиницы и аварийный памятник архитектуры на ул. Советской, 30а и 32. Историческое здание является особняком «Дом Третьяковой». Недвижимость продавалась в рамках банкротства структура бывшей «Камской долины» — ООО «Аклеон». Новый владелец собирается восстановить объект культурного наследия и достроить гостиницу. Разрешение на достройку и реставрацию аварийного памятника архитектуры «Дом Третьяковой» было выдано господину Кардашову в декабре 2020 года. Проект предполагает 2 этап строительства гостиницы, в квартале №37 расположится комплекс зданий площадью 4,6 тыс. кв. м.