Ярославское МЧС предупреждает о метели 11 и 12 декабря

МЧС по Ярославской области выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий с 21:00 11 декабря и в течении суток 12 декабря. В этот период на территории Ярославского региона и Ярославля ожидаются сильный снег, усиление восточного ветра с порывами 15-17 м/с, метель, снежные заносы, ухудшение видимости 300-800 м. Днем 12 декабря в большинстве районов области ожидается налипание мокрого снега, гололед.

«Прогнозируется вероятность возникновения ЧС, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта на автодорогах федерального и местного значения, увеличение количества ДТП, обрывом ЛЭП и линий связи, нарушением в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных широкоформатных, ветхих крыш и конструкций, строительных кранов, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, увеличением количества случаев травматизма населения»,— говорится в сообщении ведомства.

Алла Чижова