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«Реал-Инвест» стал лауреатом Национальной экологической премии Вернадского

ООО «Технопарк Реал-Инвест» признано победителем 20-го конкурса престижной Национальной экологической премии имени В.И. Вернадского в номинации «Устойчивая энергия». Компания нижегородского предпринимателя Льва Тарабарина отмечена за разработку и внедрение установки по улавливанию и очистке двуокиси углерода.

В июне группа «Реал-Инвест» открыла в Нижегородской области третий завод по переработке углекислого и дымогарного газа в пищевую углекислоту и сухой лед, вложив в его создание около 1,2 млрд руб. Экологичность проекта заключается в том, что установка перерабатывает продукты сгорания природного газа, сокращая выбросы в атмосферу двуокиси углерода на промышленных объектах и теплоэлектростанциях.

Лев Тарабарин считает, что после ухода из России основных производителей пищевой углекислоты, компаний Coca-Cola и Linde Gas, спрос на эту продукцию будет расти. Международные институты и ООН прогнозируют необходимость увеличения переработки углекислого газа в сотни раз в ближайшие десятилетия. Взаимодействуя по сокращению выбросов в атмосферу, «Реал-Инвест» планирует реализовать пилотный проект с ПАО «Мосэнерго» на базе строящейся ТЭЦ.

Иван Сергеев

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