Курская «Аквила» планирует строительство реабилитационного медцентра за 500 млн рублей

Курское ООО «Аквила» намерено инвестировать медицинский туризм в регионе, расширив за 500 млн руб. реабилитационный центр компании. Об этом сообщила Корпорация развития региона в своих соцсетях.

По ее данным, сейчас центр занимает на Элеваторном переулке Курска около 2 тыс. кв. м. Расширение проекта планируется осуществить в два этапа. Первый предполагает создание круглосуточного стационара на 30 мест для реабилитации пациентов из различных регионов РФ. Также, появятся залы для восстановления здоровья и диагностическое отделение. На втором этапе планируется возвести гостиничный комплекс с бассейном и спортивными залами. В полмиллиарда оцениваются оба этапа, а планируемый срок строительства - четыре года. В настоящее время завершается проектирование первого этапа.

Корпорация развития области намерена помочь инвестору с кредитованием (предоставить предложения от пяти банков-партнеров), представить интересы «Аквилы» в органах власти и ресурсоснабжающих организациях.

По данным самой компании, центр функциональной реабилитации был открыт в декабре 2015 года. Основатель центра - местный бизнесмен Юрий Семисоха. По данным Kartoteka.ru, ООО «Аквила» зарегистрировано в феврале 2015-го в Курске с уставным капиталом 10 тыс. руб. для общей врачебной практики. Единственный учредитель - директор Татьяна Семисоха. За 2021 год компания отчиталась о выручке в 18,1 млн руб. (по сравнению с предыдущим годом выросла на 62,5%) и чистой прибыли - 1 млн руб. (снизилась на 4,7%), баланс оценивался в 43,2 млн руб.

Мария Орех