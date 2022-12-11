Пермское УФАС отложило рассмотрение жалобы на торги по продаже музея «Мотовилихи»

Управление федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю перенесло рассмотрение жалобы на торги по продаже имущественного комплекса музея ПАО «Мотовилихинские заводы» на 19 декабря. Ранее планировалось, что оно состоится 8 декабря. В УФАС пояснили, что решение отложить рассмотрение жалобы принято в связи с поступлением такого ходатайства. От кого именно оно поступило — от заявителя или организатора торгов, на действия которого была подана жалоба, в управлении не уточнили.

Это третьи торги по продаже музея «Мотовилихинских заводов» (в банкротстве с 2018 года). На этот раз они проходят в форме публичного предложения, так как на участие в предыдущих торгах никто не заявился. Прием заявок на участие в этих торгах должен был завершиться 5 декабря. Начальная цена актива была определена, как и на предыдущем аукционе, в 107,5 млн руб. В последнем периоде, с 29 ноября по 5 декабря, она снизилась до 16,1 млн руб.

Однако 29 ноября процедура была приостановлена в связи с поступившей в Пермское УФАС жалобой от ООО «Вправе», принадлежащего Ларисе Селивановой, которая выступает соучредителем близкого к руководству Пермского края благотворительного фонда «Губерния». В чем состоит суть претензий компании, в УФАС не комментировали. По данным «Ъ-Прикамье», подача жалобы связана с интересом к приобретению музея неких бизнес-структур. Источник сообщал, что предприниматели якобы планировали выкупить имущество и использовать его в коммерческих целях. При этом региональные власти намерены получить комплекс в краевую собственность, чтобы сохранить музей.