Мужчина и его 4-летний сын погибли в результате пожара в Алтайском крае

В поселке Кировский (Топчихинский район) Алтайского края произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого погибли 31-летний мужчина и его 4-летний сын. Как рассказала сегодня в управлении Следственного комитета России региона, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

По предварительным данным, хозяин дома находился вдвоем со своим маленьким сыном. В обеденное время жители поселка заметили возгорание веранды дома и вызвали спасателей. После тушения огня на веранде были обнаружены два тела.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также причины возгорания. По делу назначена пожарно-техническая экспертиза.

Илья Николаев