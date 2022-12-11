Турецкие авиаперевозчики убрали из расписания рейсы Пермь — Анталья

Из расписания Большого Савино исчезли рейсы турецких авиакомпаний Turkish Airlines и Southwind Airlines Пермь — Анталья. На сайтах компаний билетов на рейсы по этому направлению в продаже нет. По информации на сайте пермского аэропорта, ближайший перелет из столицы региона в Анталью запланирован на 4 января 2023 года. Его выполнит российский перевозчик Azur Air. Согласно расписанию, до конца марта следующего года данный маршрут будет обслуживать только эта компания. В пресс-службе Большого Савино уточнили, что от турецких перевозчиков заявок на новые рейсы пока не поступало.

Ранее сообщалось, что Turkish Airlines и Southwind Airlines, выполнявшие перелеты Пермь — Анталья в течение весны и лета этого года, продолжат обслуживать это направление и в рамках зимнего расписания.