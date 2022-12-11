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В краевом центре развития агробизнеса сменился руководитель

Директор подведомственного краевому минагро ГКУ «Центр развития агробизнеса» Светлана Сухарева покинула должность. По информации «СПАРК-Интерфакс», с 8 декабря обязанности руководителя учреждения исполняет ее заместитель Ольга Салатанова.

По словам источника, близкого к министерству агропромышленного комплекса Пермского края, нового директора ГКУ планируется назначить в 2023 году. Кто является основным кандидатом на этот пост и чем обусловлена смена главы ведомства, собеседник «Ъ-Прикамье» не сообщил.

ГКУ «Центр развития агробизнеса» было создано в начале 2020 года. Изначально учреждение именовалось ГБУ «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров». Осенью прошлого года региональное минагро изменило организационно-правовую форму и название ведомства. Центр выполняет роль «единого окна» по предоставлению аграриям Прикамья мер господдержки, а также оказывает информационно-консультационные услуги всем сельхозтоваропроизводителям края, в том числе гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство (ЛПХ) на сельских территориях.

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