Пермский лыжник потерял лидерство в Кубке страны на домашнем этапе

В Чусовом вчера прошел финал мужского спринта свободным стилем в рамках третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам. Победителем стал олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов. Вторым к финишу пришел трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

На старт сегодняшней гонки не вышел действующий лидер Кубка России молодой пермский спортсмен Савелий Коростелев, который стал открытием нынешнего сезона. По итогам дня общее лидерство в турнире перехватил заработавший 46 очков Большунов.

У женщин в спринте сегодня Мария Истомина, представляющая Пермский край остановилась в шаге от медали, заняв четвертое место. Завтра в Чусовом соревнования продолжатся.