Red Wings открыла станцию для техобслуживания самолетов в Кольцово

Авиакомпания Red Wings открыла первую линейную станцию оперативного техобслуживания самолетов SSJ-100 в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом компания написала в своем Telegram-канале.

«Работа станции позволит поддерживать регулярность полетов и четко следовать плановому расписанию. Собственный инженерный и технический персонал, прошедший обучение и стажировку, будет работать в круглосуточном режиме», — уточнили в компании.

Планируется, что в Кольцово будет оперативно обслуживаться пять воздушных судов, которые постоянно базируются в аэропорту и выполняют международные и внутренние рейсы. Всего Red Wings эксплуатирует 17 лайнеров SSJ-100 — это основа флота авиакомпании.

Ранее перевозчику Red Wings на три месяца продлили допуск на полеты из Екатеринбурга в Ташкент.

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Катерина Якушева