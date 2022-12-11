Сотрудникам посольства России не разрешили возложить цветы к могилам советских солдат на Аляске

Американские власти не допустили сотрудников российского посольства к могилам советских солдат на военно-мемориальном кладбище Форт-Ричардсон в окрестностях Анкориджа, штат Аляска, чтобы возложить к ним цветы. Об этом сообщила заведующая консульским отделом посольства России в США Надежда Шумова.

Захоронения находятся на территории действующей военной базы — для ее посещения требуется отдельное разрешение. По словам госпожи Шумовой, ранее такой пропуск дипломатам выдавали.

«К сожалению, местные американские власти без объяснения причин не разрешили дипломатам посольства посетить национальное кладбище Форт-Ричардсон и преклонить колено перед могилами советских летчиков и моряков, погибших на Аляске в 1942-1945 годах»,— заявила глава консульского отдела российской дипмиссии ТАСС.

Она добавила, что попытки добиться допуска к мемориалам через Госдепартамент США «не увенчались успехом» — дипломатическая нота посольства РФ была проигнорирована.

При этом российским дипломатам удалось возложить цветы к расположенному в центре Анкориджа памятнику ветеранам войн — уроженцам штата Аляска.

На военно-мемориальном кладбище Форт-Ричардсон похоронены девять советских летчиков, двое других военнослужащих и двое гражданских лиц. Все они погибли во время Второй мировой войны при перегоне в СССР из США самолетов по программе ленд-лиза.

Дарья Эрозбек