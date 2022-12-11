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Коммерсантъ FM
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Премьер Абхазии заявил, что в Грузии пытались открыть «второй фронт» против России

Агенты из западных стран, в частности из Польши, приезжали в Грузию с целью склонить ее открыть у себя «второй фронт» против России. Об этом сообщил премьер-министр Абхазии Александр Анкваб. Он заявил, что Сухум не теряет бдительность.

«Бдительность мы никогда не теряем ни в какой ситуации, тем более в сегодняшней. Особенно, когда было много информации о том, что эмиссары из разных стран Европы, особенно из Польши, приезжали и инспирировали открывать второй фронт (в Грузии против РФ.— "Ъ"). Но, слава богу, пока этого не происходит»,— сказал господин Анкваб в интервью «РИА Новостям». Так он ответил на вопрос о возможной эскалации с Грузией на фоне событий на Украине.

Премьер Абхазии добавил, что никаких акций, которые могли бы тревожить Сухум, в Грузии не происходит. Он отмели, что обстановка между Абхазией и Грузией всегда напряженная, и выразил надежду, что «разумные люди» не допустят эскалации.

Ранее о просьбах со стороны Украины к радикальной оппозиции открыть в Грузии «второй фронт» против РФ заявил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили. Он рассказал, что конечной целью оппозиции была революция в Грузии. По словам премьера, добиться своей цели грузинские сторонники этой инициативы хотели с помощью акций и демонстраций, требующих отставки правительства.

Дарья Эрозбек

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