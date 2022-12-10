ИД «Коммерсантъ-Урал» издал книгу об истории Карабаша

В Карабаше (Челябинская область) прошла презентация книги «Карабаш. Медный век», которую издал ИД «Коммерсантъ-Урал». Она посвящена истории города, которому в 2022 году исполнилось 200 лет. Авторы книги — главный редактор «Коммерсантъ-Урал» Николай Яблонский и местный журналист Татьяна Кожевникова. История Карабаша раскрывается в книге с помощью богатого иллюстративного материала и воспоминаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Основание Карабаша связано с золотодобычей. В 1822 году в долине реки Сак-Элги было обнаружено богатое месторождение россыпного золота. Территория принадлежала владельцу Кыштымских заводов купцу Льву Расторгуеву из Екатеринбурга, который основал там Сак-Элгинский выселок. Сейчас Карабаш входит в состав Челябинской области. Его население насчитывает около 10 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Презентация книги «Карабаш. Медный век», которую издал ИД «Коммерсантъ-Урал». Авторы книги — главный редактор «Коммерсантъ-Урал» Николай Яблонский и местный журналист Татьяна Кожевникова Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Презентация книги «Карабаш. Медный век», которую издал ИД «Коммерсантъ-Урал» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Презентация книги «Карабаш. Медный век», которую издал ИД «Коммерсантъ-Урал» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Следующая фотография 1 / 3 Презентация книги «Карабаш. Медный век», которую издал ИД «Коммерсантъ-Урал». Авторы книги — главный редактор «Коммерсантъ-Урал» Николай Яблонский и местный журналист Татьяна Кожевникова Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Презентация книги «Карабаш. Медный век», которую издал ИД «Коммерсантъ-Урал» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Презентация книги «Карабаш. Медный век», которую издал ИД «Коммерсантъ-Урал» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Свое современное название город получил после строительства Карабашского медеплавильного завода в 1910 году английским предпринимателем Лесли Урквартом. Металлургическое предприятие и добыча медной руды стали источниками экологических проблем Карабаша, из-за которых за ним закрепился имидж «самого грязного города планеты». С 2004 года завод «Карабашмедь» вошел в Русскую медную компанию (РМК). Предприятие полностью модернизировали, выбросы сократили больше чем в 20 раз. Сейчас РМК занимается реабилитацией территории, накопленного в XX веке вреда окружающей среде. Она охватывает пойму реки Сак-Элги, часть территории Поклонной горы, пойму Рыжего ручья, сформировавшиеся хвостохранилища медеплавильного комбината. К 2025 году планируется преобразить всю пострадавшую территорию.

Издательский дом «Коммерсантъ-Урал» выпустил более 10 книг об истории Урала. Среди них: «Победа. Одна на всех», «Девяностые», «Власть и деньги», «Приходы. Культурные волны Урала», «Ловцы банд. Место встречи», «Истории уральских сыщиков», «Бури вестники», «Место силы». Многие из них стали бестселлерами, получили престижные награды.

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Елена Медведева