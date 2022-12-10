Глава СК требует возбудить уголовное дело по факту нападения на фельдшера скорой помощи в Саратове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на медицинского работника в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

По предварительным данным, вечером 9 декабря во время транспортировки пациента в медучреждение последний ударил фельдшера скорой помощи. Министр здравоохранения региона Олег Костин уточнял, что пациент ударил 27-летнюю медика в лицо, у нее черепно-мозговая травма. Нападавший якобы был пьян.

Глава СКР поручил руководителю СУ СК Анатолию Говорунову установить все обстоятельства произошедшего.

Марина Ковалева