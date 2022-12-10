Женщина погибла и две девочки пострадали в ДТП с участием грузовика в Удмуртии

ДТП произошло сегодня, 10 декабря, около 15:30 на 295 км автомобильной дороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга» Дебесского района Удмуртии, сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике.

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По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта», мужчина 1957 года рождения, при обгоне колонны выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Скания» под управлением мужчины 1988 года рождения.

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В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля «Лада Гранта», женщина 1959 года рождения, погибла. Водитель и два пассажира, девочки 2008 и 2018 года рождения, получили травмы и доставлены в больницу.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.