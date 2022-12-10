Генпрокуратура привела статистику по числу преступлений при реализации нацпроектов

Число зарегистрированных преступлений, связанных с реализацией национального проекта «Демография», за январь—октябрь 2022 года выросло до 1790, следует из материалов Генпрокуратуры РФ. За аналогичный период 2021 года этот показатель составил 1072, в 2020 году — 278, проанализировал статистику РБК. Характер преступлений и размер ущерба в материалах не уточняются.

Сейчас в России реализуются 14 нацпроектов, «Демография» — один из крупнейших. В 2022 году на проект предполагается потратить 753,8 млрд руб., в 2021 году было выделено 639,7 млрд руб., в 2020 году — 703,8 млрд руб. Отвечает за проект Минтруд, курирует — вице-премьер Татьяна Голикова.

В случае с нацпроектом «Жилье и городская среда» число преступлений составило 233 против 250 год к году, «Образование» — 121 против 252, «Здравоохранение» — 100 против 103.

На сайте Генпрокуратуры размещены несколько десятков сообщений о правонарушениях при реализации нацпроекта «Демография». По 19 из них были возбуждены уголовные дела.

Большое число преступлений, связанных с нацпроектом «Демография», объясняется его высокой бюджетоемкостью, полагает управляющий партнер адвокатского бюро Gagarin адвокат Игорь Симонов.

Генеральный прокурор Игорь Краснов в интервью ТАСС 9 декабря прокомментировал ситуацию с нарушениями по нацпроекту «Демография». «Действительно, наиболее подверженными коррупционным рискам являются национальные проекты "Демография", "Жилье и городская среда", "Образование". Это обусловлено в первую очередь значительным объемом предусмотренных мероприятий и выделяемых на их реализацию бюджетных средств»,— пояснил господин Краснов.

Мария Федотова