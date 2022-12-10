Профессор ЯрГУ стал вице-президентом Российской ассоциации политической науки

Одним из вице-президентов Российской ассоциации политической науки (РАПН) был избран доктор политических наук, профессор факультета социально-политических наук (СПН) ЯрГУ им. Демидова Александр Соколов. Также на отчетно-выборной конференции в Москве его переизбрали председателем Совета по региональному развитию на второй срок полномочий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ЯрГУ им. Демидова Фото: Пресс-служба ЯрГУ им. Демидова

«РАПН – это центр ответственности по вопросам формирования предложений Минобрнауки России относительно контрольных цифр приема на бюджетные места обучения по УГС «Политические науки». Работа в сообществе позволяет демонстрировать достижения ярославских политологов, «сверять часы» и заниматься актуальными и востребованными исследованиям в интересах развития отечественной политической науки», — сказал господин Соколов.

Он отметил важность взаимодействия внутри РАПН по вопросам подготовки ключевых документов организации образовательного процесса университета, что помогает создать условия для конструктивного и содержательного диалога с профессиональным сообществом в рамках подготовки квалифицированных кадров по четырем направлениям факультета СПН.

Российская ассоциация политической науки (РАПН) — общероссийская общественная организация, объединяющая в своих рядах профессионалов-политологов из различных регионов Российской Федерации. Согласно уставным документам, основная цель ассоциации — способствовать взаимодействию и консолидации российского научного сообщества, интеграции российских ученых в международное сообщество политической науки, развитию инфраструктуры российского сообщества политологов.

Алла Чижова

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