Lux Express увеличит количество рейсов из Петербурга в Финлянлию и Эстонию на зимних праздниках

Число рейсов из Санкт-Петербурга в Хельсинки и Таллин с 20 декабря по 8 января увеличится. Перевозчик Lux Express добавит еще по одному автобусу на каждый день в указанном промежутке времени, пишет «Интерфакс».

Всего на праздниках будет предусмотрено по пять рейсов на каждый день. Из Петербурга в Хельсинки дополнительный автобус будет отправляться в 7:45, из Хельсинки — в 14:00. Транспорт также продолжит курсировать между городом и Ригой – один прямой рейс в день в обе стороны. В настоящее время на маршрут из Петербурга в Прибалтику и Финляндию выкуплено 43% билетов.

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