В Краснодаре ограничат автодвижение по улице Гоголя 12 декабря

Движение транспорта на отрезке улицы Гоголя (от Красноармейской до Красной) перекроют с 6 утра 12 декабря, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

«Освобождать территорию от припаркованного транспорта на этом участке начнут с 22:00 11 декабря»,— отмечено в сообщении.

Ограничение связано с проведением краевого фестиваля художественного творчества «Мы есть у тебя, Россия». На перекрытой улице организуют парковку транспорта для гостей и участников мероприятия.

С 11 декабря Минтранс вводит ограничение на проезд грузовых автомобилей по Крымскому мосту. Запрет распространяется на автомобили массой свыше 1,5 тонны, в том числе автомобили типа «ГАЗель».

Наталья Решетняк

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