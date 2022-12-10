В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за снега и ветра

Завтра, 11 декабря, в Свердловской области ожидается сильный снег, метели, на дорогах гололедица и порывы ветра до 14 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Спасатели просят жителей соблюдать меры безопасности, быть внимательнее при нахождении на улице, воздержаться от дальних поездок на транспорте, а в случае, если обильные осадки застали в автомобиле, перестроиться в крайний правый ряд, прекратить движение и переждать снегопад.

В МЧС напомнили, что в случае экстренной ситуации следует звонить по телефонам 101 и 112.

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Катерина Якушева