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Коммерсантъ FM
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Шопинг уже не тот

Почему пустеют торговые центры

Предновогоднего ажиотажа в моллах в 2022 году не будет. Эксперты прогнозируют падение трафика на 20 % по сравнению с декабрем 2021 года. На покупательную активность влияют сразу несколько факторов: это и снижение доходов, и уход международных брендов, и переезд из страны тысяч потенциальных покупателей. Но главная причина — смена модели потребления. Россияне теперь предпочитают шопинг онлайн. Тему продолжит Светлана Белова.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Крупные торговые центры встречают посетителей темными витринами ушедших иностранных брендов. Как правило, это были большие магазины и, соответственно, оставили они после себя многие квадратные метры пустоты. А пустить туда нового арендатора владельцы моллов зачастую не могут. Дело в том, что многие западные бренды не расторгли договоры, пояснил управляющий директор российского Совета торговых центров Олег Войцеховский: «Большие помещения просто стоят закрытыми. Их нельзя пересдать, даже если бы стояла очередь из потенциальных арендаторов. Но их подбор — это сложная задача. Дизайнеры и производители коллекций все-таки не очень сильно отформатированы на стрит-ритейл, как продвинутые арендаторы торгового центра или хороших помещений. Здесь еще очень много работы. Что касается иностранных сетей, то, конечно, они до сих пор еще рассматривают в основном варианты, когда кто-то купит франшизу. Это тоже достаточно сильно замедляет заход».

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Даже новогоднее украшение торговых центров с дизайнерскими находками не помогает торговле. Временно возросшая посещаемость не конвертируется в продажи, говорят аналитики. Не может поддержать стабильный трафик и сегмент развлечений. Кинотеатрам, которые привлекали зрителей в торговые центры, показывать сейчас нечего, признался директор объединенной киносети Алексей Васясин: «Последняя декада декабря — это некое затишье, потому что люди заняты не развлечениями, а поиском подарков. Сезон у кинотеатров начинается с 1 января. С начала декабря стартовали "Елки", чуть-чуть помогли, но если смотреть в целом, даже с учетом старта этого фильма, пока посещаемость примерно вполовину хуже, чем в декабре 2021 года».

Но потеря посетителей в крупных торговых центрах — это вовсе не особенность нынешнего года, говорят аналитики. Трафик, по понятным причинам, обрушился в пандемию и до сих пор не восстановился. Компания Focus Technologies подсчитала, что разрыв с докризисным 2019 годом составляет 40%. И вряд ли уже шопинг когда-нибудь станет прежним. Изменилась сама модель потребительского выбора, пояснил глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров: «Если раньше в торговый центр можно было идти для того, чтобы купить что-то в IKEA, H&M, Zara и так далее, то сейчас и эти магазины закрыты, и заменить их пока не удалось.

Самое главное, что продукция H&M, Inditex, IKEA, Decathlon — все это продается на крупнейших маркетплейсах. Например, у "Яндекс.Маркета" есть масштабный проект — они выкупили 20 млн товарных остатков IKEA. То есть если покупатель даже и идет в магазин или торговый центр, то он уже выбрал несколько товарных позиций на маркетплейсе, которые он будет сравнивать».

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Это подтверждает и статистика. Во всех крупных маркетплейсах в ноябре прошли большие распродажи. Площадки сообщили о том, что обороты выросли в два-три раза по сравнению с 2021 годом. Активные офлайн продажи, по сути, остались только в сегменте продуктов и алкоголя.

Некоторые аналитики вообще не верят в возвращение покупателя в торговые центры. Они прогнозируют, что в 2023 году столичные моллы опустеют еще на 20 %. Освободившиеся помещения владельцы станут сдавать под склады и производства, в дальнейшем ТЦ будут трансформироваться под другие форматы. Они превратятся в развлекательные и мебельные магазины, а также дисконт-центры, полагают в компании консалтинговой компании CORE.XP.

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