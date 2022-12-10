На подземной парковке торгового центра «Южный» в Казани горел автомобиль

В казанском торговом центре «Южный», находящемся на проспекте Победы, 91, в спальном районе города, в субботу загорелся автомобиль, оставленный на поземной парковке.

Как сообщило ГУ МЧС по Татарстану, сообщение о воспламенении поступило в 12:29. В здании ТЦ сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Из торгового центра самостоятельно эвакуировались около 2 тыс. человек.

Пожарным удалось предотвратить распространение огня на другие автомобили и помещения торгового центра. В 12:48 пожар был ликвидирован. Его площадь составила 1 кв. м.

Дознавателям предстоит выяснить причину возгорания.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"