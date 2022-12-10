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В избиении школьницы усмотрели признаки истязания

В СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело после конфликта учеников 8 класса, в ходе которой одна из школьниц получила телесные повреждения. Как сообщает сайт управления, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание заведомо несовершеннолетнего лица». «Предварительно установлено, что 8 декабря 2022 года в дневное время между ученицами восьмого класса одной из школ, расположенной в Индустриальном районе Перми, произошла ссора, в ходе которой школьница 2007 года рождения нанесла однокласснице удары», - говорится в релизе СУ СКР.

Ранее в СМИ был опубликован видеоролик, где девочка-подросток избивает свою сверстницу. Причиной нападения могла послужить ревность.

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