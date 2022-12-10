«Болельщики начинают верить в андердогов?»

10 декабря на чемпионате мира по футболу определится вторая пара полуфиналистов. Первыми сыграют Марокко—Португалия, эта встреча начнется в 18:00, а затем в 22:00 сойдутся Англия и Франция. В матчах одной четвертой финала, которые состоялись в Катаре 9 декабря, все решалось в серии пенальти. Турнир покинули Бразилия и Нидерланды. Поражение пятикратных чемпионов мира от хорватов пока стало главной неожиданностью четвертьфиналов. И ждать ли сенсаций сегодня? На этот вопрос попытается ответить спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов, который побеседовал с директором по маркетингу букмекерской компании «Лига ставок» Владиславом Подберезным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manu Fernandez / AP Фото: Manu Fernandez / AP

— Эмоции в первый игровой день четвертьфиналов били буквально через край. Всего в двух матчах неожиданных поворотов оказалось столько, что голова кругом. Хорваты, которые вытащили игру с Бразилией, пропустив в первом тайме, а потом еще и в серии пенальти, победили. Голландцы, которые в матче с Аргентиной сравняли счет на последних секундах основного времени, потом довели дело до футбольной лотереи, но уступили. Все это было эпично. И нерв матчей с лихвой окупал отсутствие футбольной эстетики, о которой говорили знатоки. Хотя, какие знатоки? Чемпионат мира в Катаре показывает, что разбираться в футболе и быть успешным прогнозистом совсем не одно и то же. Будут ли сенсации сегодня в тех играх, где, на первый взгляд, все должно решаться в пользу фаворита? Давайте разбираться.

— Знаете, единственное слово, которое у меня сейчас в голове — это драма. И для кого-то с трагическим концом, а для кого-то все-таки очень удачная. Если мы берем матч Хорватия—Бразилия, а распределение ставок на эту встречу было таким: 80% игроков ставили на Бразилию, 15% на ничью, и только 5% — на Хорватию. При том, что на ее победу коэффициенты достигали 10, на ничью — 5,2. И очень верили в Бразилию, коэффициент — 1,41.

— Вера в фаворита это, вообще, наша национальная, так сказать, забава, мне кажется. Но хорваты показали, насколько они хороши. Кстати, что у нас с хорватами теперь? Они не стали фаворитами во всем турнире. Какой коэффициент теперь на Хорватию, если считать ее победителем турнира?

— Смотрите, будущий коэффициент в игре с Аргентиной на Хорватию сейчас 4,8. На ничью — 3,35. И на то, что выиграет Аргентина — 1,91. Безусловно, эти коэффициенты после вчерашней игры стали понижаться.

— Ну, давайте потихонечку перейдем к мачтам, которые нас ждут 10 декабря. Марокко— Португалия, тут я смотрю, линия тоже понижается. То есть был на Марокко коэффициент был значительно выше еще буквально 9 декабря, но после всех этих неожиданностей все пошло вниз. Болельщики начинают верить в андердогов?

— Люди начинают верить в чудеса. И на Марокко 10 декабря у нас коэффициент 5,4, на ничью — 3,5, а на то, что победит Португалия — 1,76. Мне кажется, что матч Марокко—Португалия будет не менее интересный, чем вчерашние игры. Но более интересным, конечно же, станет матч Англия—Франция. Вот где непредсказуемый исход. Коэффициент на Англию — 2,95, на ничью — 3,20, а на Францию — 2,60. Посмотрим, кто победит. Команда с академическим футболом или команда, в которой просто какое-то невероятное количество звезд.

— В нынешней схеме чемпионата мира, мне кажется, вариант один — всегда заряжать на аутсайдера, потому что мало кто верил, судя по букмекерским линиям, что хорваты смогут пройти бразильцев, а это произошло. Сегодня, вообще, никто не верит, что Марокко сможет побороться с Португалией за выход в полуфинал. И мне кажется, что здесь нужно идти от противного в этой истории. То есть, раз никто не верит, значит, нужно туда.

— Я вам расскажу одну небольшую историю. Один из наших клиентов поставил всего лишь пятизначную ставку на исход и на то, какой исход будет. То есть он как раз таки поставил на то, что все решится в дополнительное время, и окончание матча будет по пенальти. Я вам могу сказать, что с теми коэффициентами, которые он поставил, его выигрыш составил семизначная сумма.

— Я назову цифру — почти 1,5 млн. Но давайте поговорим об игре Англия—Франция. Тут найти фаворита почти нереально. Возможно, букмекерские линии подскажут нам чуть больше, чем футбольные эксперты, которые очень часто ошибаются? Но прежде чем переходить к четвертьфинальным локальным нашим противостояниям хочу спросить глобально. Я так понимаю, если судить по коэффициентам, у нас главный фаворит теперь — это Аргентина, все так?

— Да, так и есть. Сейчас на Аргентину коэффициент 1,91. На игру Аргентина—Хорватия.

— Нет, я имею в виду, вообще. Если поставить на победу Аргентины, там, по-моему, самый маленький коэффициент — 2,8. Франции — 4, Англии — за 5,5, а на Хорватию — за 10. А самый любопытный коэффициент на Марокко. Значит, если Марокко победит в чемпионате, то коэффициент 35, а если выйдет в финал, то 10. А вот шансы-то у Марокко, на ваш взгляд, вообще, хоть какие-то есть, я имею в виду, здесь не выиграет турнир, а сыграть с Португалией как-то так прилично?

— Смотрите, в принципе текущие коэффициенты на Марокко, на игру с Португалией — это 5,40, на ничью — 3,50, и на Португалию — 1,76. Но давайте не забывать о том, что на этом чемпионате у Марокко в достаточно сложных играх было всего 33 удара по воротам, и всего 9, кажется, в створ ворот. То есть у Марокко-то серьезная защита.

— 6 в створ, представляете? А матчи были с Бельгией, Хорватией, Канадой и Испанией, на минуточку.

— Это не просто команда, это достаточно серьезные соперники. Поэтому, честно говоря, мне кажется, есть поле для чуда и в этом матче. Хотя, с другой стороны, если смотреть на процентное распределение Марокко—Португалия, то на Марокко поставили всего 5% наших пользователей. На ничью — тоже 5%, на Португалию — 90%.

— Это понятно — Португалия, громкие имена. Тут и Криштиану Роналду, и новый парень из «Бенфики» — Гонсалу Рамуш.

— Да, Гонсалу Рамуш. Кстати, на него коэффициент — 25. Поэтому в принципе можно ловить удачу за хвост.

— Я так понимаю, коэффициент 25 — это на то, что он станет лучшим бомбардиром всего турнира?

— Да, совершенно верно.

— Тоже достаточно хорошая и рискованная ставка. Что касается другого матча, где нет фаворита, где Англия и Франция. Здесь любопытно, как распределяются проценты по ставкам. На кого больше ставят здесь, на победу какой команды?

— Больше ставят, конечно, на Францию — 75%. На ничью — 15%. На то, что Англия победит — всего 10%.

— Я так понимаю, в коэффициентах здесь паритет, небольшая разница?

— Совершенно верно. Если мы берем Англию, то это 2,95, ничья — 3,2. И на победу Франции — 2,6.

— Если большинство ставит на Францию, то тут, как в старом советском фильме — хорошие сапоги, надо брать. Значит, нужно ставить в противоход на Англию, потому что на этом ЧМ все перевернулось, и андердоги в основном решают вопрос. Ставки рискованные, но, тем не менее, может быть, есть еще что-то интересное?

— Учитывая то, что матч Англия—Франция — это поединок Килиана Мбаппе и Гарри Кейна. Расскажу про коэффициенты по этим игрокам. То, что забьет Мбаппе — 2,5. Кейн — 2,8. То, что первый гол будет за Мбаппе — 5, а за Кейном — 5,5. Но в принципе интересная штука, как раз таки Мбаппе на этом чемпионате побил рекорд самого короля Пеле. Он до 24 лет забил девять голов на мировом первенстве за свою сборную. Напомню, что Пеле забил семь голов. С чем в принципе Пеле и поздравил Мбаппе.

— Мне еще очень понравилось спецпари в «Лиге ставок» перед матчем Франция и Англия. Будет ли кто-нибудь из этих команд победителем чемпионата мира. Коэффициент на то, что будет — 2,6, не будет —1,5. Но как все окажется на самом деле, мы не знаем. Поэтому будем ждать матчей.