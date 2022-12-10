В Белгородской области с начала СВО пострадали уже более 1,5 тысячи домов и 350 автомобилей

С начала специальной военной операции (СВО) из-за обстрелов со стороны Украины на территории Белгородской области пострадали уже более 1500 домов и квартир, а также около 350 автомобилей. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он опубликовал карточки с подробным перечнем объектов по муниципалитетам, которые восстановили с 24 февраля. Как отметил губернатор, деньги на это выделяют из внебюджетного и резервного фондов правительства области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Мы достаточно оперативно — особенно по жилью — стараемся выполнять эту работу, за исключением 15 населенных пунктов, где объявлен режим ЧС, куда мы не можем войти из-за постоянных обстрелов»,– напомнил господин Гладков.

Так, в Яковлевском городском округу власти отремонтировали уже 15 домв и четыре автомобиля. Из них в селе Козычево – 14 домов, четыре авто и одно хозсооружение, еще за один транспорт - выплатили компенсацию; в хуторе Калинин – восстановили один дом.

В Шебекинском городском округе отремонтировали 54 дома, 21 квартиру и 43 автомобиля, пять единиц техники. Из них в Шебекино – девять домов, 37 авто, 21 квартиру и всю указанную выше спецтехнику. В селе Зибровка – 11 домов и два; в селе Красное – четыре машины; в поселке Первомайский – два; в селе Новая Таволжанка – два дома; в селе Муром – 21 дом и селе Вознесеновка – девять домов.

В Краснояружском районе отреомнтировали четыре дома: в селе Староселье – три и еще один в Теребрено. В Ровеньском районе восстановили 13 домов: в селе Нагольное – 12 и один дом в поселке Ровеньки.

В Грайворонском городском округу всего отремонтировали уже 245 домов, 45 автомобилей, пришлось приобрести восемь наборов мебели или техники и одну квартиру. В том числе, в селе Головчино отремонтировали уже 202 дома, 41 авто, приобрели семь единиц техники или мебели, приобрели квартиру. В хуторе Масычево – 13 домов, два авто, один комплект техники/мебели; в селе Глотово - один дом и один авто; в селе Козинка - пять 5 домов и один автомобиль; в поселке Хотмыжск – три дома дома; в городе Грайворон - пять домов; в селе Безымено - один дом; в хуторе Тополи - пять домов; в селе Пороз - один дом и в селе Дроновка – восемь домов.

В Волоконовском районе отремонтировали семь домов и два автомобиле: в селе Тишанка – пять домов и две машины; в хуторе Киселев - два дома.

В Валуйском городском округе всего отремонтировали уже 204 дома, 24 автомобиля, 15 квартир, а еще приобрели вместо разрушенных восемь домов, одну машину и два комплекта мебели или техники. В том числе, в городе Валуйки – 84 дома, 20 авто, 15 квартир отремонтированы и куплены пять домов, один авто; в селе Логачевка - отремонтировано 11 домов, два авто, куплен один дом; в поселке Уразово - отремонтировано 11 домов и два 2 авто; в селе Тимоново - 95 домов, еще один куплен; в селе Казинка - два дома и еще один куплен; в селе Двулучное - один дом; в селе Новопетровка - два дома; в селе Жердевка – два дома.

В Борисовском районе из-за сложившейся ситуации не смогли убрать сою на 115 га, сахарную свеклу на 45 га и потеряли 68 т мяса, в муниципалитете зафиксировано уже девять повреждений линий электропередач.

Больше всего работ проведено в Белгородском районе, где всего уже отремонтировано 283 дома, 121 автомобиль, 25 комплектов мебели, приобретено две квартиры и одна машина. Из них: в селе Солохи - отремонтирован 61 дом, 23 единицы техники/мебели, 31 машина, куплен еще один автомобиль; в поселке Разумное - 11 домов и девять машин; в селе Пушкарное - шесть домов и три авто; в селе Таврово - девять домов и две машины; в селе Никольское - 65 домов, восемь машин; в селе Ясные Зори - девять домов и один авто; в селе Драгунское - один дома, одна машина; в селе Щетиновка - шесть домов; в селе Красный Хутор - пять домов; в селе Орловка - один дом; в селе Бессоновка - один дом; в селе Новая Нелидовка - девять домов; в селе Журавлевка - 40 машин; в поселке Майский - 37 домов, восемь авто, куплены две квартиры; в поселке Комсомольский - 15 домов, четыре автомобиля; в селе Стрелецкое - 14 домов и две машины; в поселке Дубовое - один дом и три машины; в поселке Октябрьский - два дома и один автомобиль; В селе Беломестное - один дом и один авто; в поселке Северный - семь домов и две машины; в селе Севрюково - три дома; в поселке Политотдельский - восемь домов; в поселке Новосадовый - восемь домов; в селе Ближняя Игуменка - два дома; в селе Беловское - один дом; в селе Репное - пять автомобилей.

Непосредственно в Белгороде власти отремонтировали 174 частных дома, 75 автомобилей, 581 квартиру и приобрели еще две машины.

В конце октября депутат Госдумы от Белгородчины Наталия Полуянова констатировала, что с начала СВО ущерб, причиненный инфраструктуре, производственным предприятиям и соцобъектам региона, превысил в сумме 6 млрд руб.

Накануне глава региона заявил, что «все жители Белгородской области, которые помогают раненым, военнослужащим, которые, находясь на своих рабочих местах, зачастую под обстрелами, не дрогнули, выстояли» и «сеят хлеб, обеспечивают продовольственную безопасность страны, добывают металл, которым бьем врага», - «все вы герои»!

Мария Орех