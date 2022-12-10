В Бангладеш проходят протесты с требованием отставки правительства

В Бангладеш оппозиция организовала митинги с требованием отставки правительства и проведения новых выборов. Акция протеста проходит в столице страны, городе Дакка. На нее собрались несколько тысяч человек, передает местное издание Dhaka Tribune.

Протесты инициировала Националистическая партия (BNP) Бангладеш, которой руководит экс-премьер страны Халеда Зиа. BNP оценила число участников в 200 тыс., передает NDTV. Полиция утверждает, что место сбора не может вместить более 30 тыс.

«Наше главное требование — Шейх Хасина (действующий премьер.— "Ъ") уходит в отставку, парламент распускается и разрешает нейтральному временному правительству вмешаться для проведения свободных и справедливых выборов»,— объявил пресс-секретарь партии Захируддин Свапан (цитата по «РИА Новости»).

Посольство РФ в Бангладеш сообщило ТАСС, что работает в обычном режиме. «Протесты пока на нас никак не отразились... Местные власти ввели дополнительные меры безопасности в дипломатическом анклаве»,— заявили в диппредставительстве.

Лаура Кеффер