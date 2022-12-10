С начала 2022 года число сделок с жильем на Кубани сократилось на 31%

По итогам трех кварталов 2022 года число сделок на рынке строящегося и готового жилья Краснодарского края сократилось на треть, следует из данных, представленных «Ъ-Кубань» в региональном управлении Росреестра.

Заметнее всего сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество сделок с новостройками.

С января по сентябрь текущего года спрос на вторичном рынке сократился на 31%. За отчетный период в Краснодарском крае зарегистрировано 153,8 тыс. прав собственности на основании договоров купли-продажи (224,2 тыс. за девять месяцев 2021 года).

Количество зарегистрированных ипотечных сделок за девять месяцев 2022 года на Кубани сократилось на 30%, до 114 тыс. договоров (163,7 тыс. за девять месяцев прошлого года).

«Однако уже наметилась положительная динамика: если во втором квартале 2022 года зарегистрировано 18,8 тыс. ипотек, то в третьем квартале это число выросло более чем на 60% и составило 29,8 тыс. ипотек. Также увеличилось количество электронных ипотек, зарегистрированных за один день. Во втором квартале было зарегистрировано 6 тыс. электронных ипотек, в третьем квартале это число выросло более чем в два раза, до 12,2 тыс. электронных ипотек»,— отметили в ведомстве.

За девять месяцев зарегистрировано 27,9 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), что на 36% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было совершено 43,6 тыс. сделок.

В управлении Росреестра по краю отмечают, что в сегменте строящегося жилья уже наблюдается положительная динамика: если во втором квартале 2022 зарегистрировано 6 тыс. ДДУ, то в третьем квартале — 9,3 тыс.

Наталья Решетняк

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