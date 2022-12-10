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Челябинцам предложили выбрать объекты для благоустройства в 2023 году

На платформе обратной связи портала госуслуг стартовало голосование в поддержку инициативных проектов. Как сообщают в администрации Челябинска, жители города могут выбрать в районе своего проживания инициативы, реализации которых в 2023 году они хотят.

Как отметила глава Челябинска Наталья Котова, на голосование выставлено 180 проектов. В этом году реализована 121 инициатива горожан, среди которых благоустройство дворов, школьных стадионов, создание новых мест для отдыха и занятий спортом.

Голосование продлится до 18 декабря, в нем могут принять участие все жители областного центра в возрасте от 16 лет, зарегистрированные на портале госуслуг.

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