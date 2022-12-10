Глава СКР распорядился возбудить дело из-за избиения восьмиклассницы в Перми

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения пермской школьницы. Ранее портал 59.ru опубликовал видеозапись, где девочка-подросток избивает сверстницу, а дети, которые стоят рядом, снимают это на камеру. «Эта девочка, которую бьют, — новенькая в классе. Она, видимо, предложила какому-то мальчику встречаться, и это не понравилось еще одной девочке, — рассказал читатель 59.ru.

Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», на видео якобы сняты ученики 8 класса школы №122 с углубленным изучением иностранных языков.

Помимо поручения о возбуждении уголовного дела, господин Бастрыкин поручил руководству СУ СКР по Пермскому краю доложить об условиях и причинах, повлекших совершение противоправных действий.