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Менее трети челябинских компаний будут дарить новогодние подарки клиентам и партнерам

Дарить новогодние подарки клиентам и партнерам в этом году будут только три компании из десяти. Об этом сообщает сервис Superjob по итогам проведенного опроса. Зато выросла доля организаций, которые собираются сделать презенты сотрудникам и их детям – теперь это каждая седьмая (15%) и каждая вторая(48%) компания соответственно. В каждой пятой организации подарки получат, как работники, так и их дети.

В число самых популярных бизнес-подарков, судя по опросу, вошли сладости, алкоголь, календари, канцелярские товары с корпоративной символикой. Чуть реже дарят чай и кофе, продукцию компании, продуктовые корзины. Также в ответах упоминали варежки, кружки, елочные игрушки, мерч, сертификаты на услуги.

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