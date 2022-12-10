Delfi: в Риге задержали нелегального установщика российских телеканалов

Полиция Риги задержала неизвестного мужчину за нелегальную установку российских телеканалов в конце ноября. В ходе обысков у него также нашли наркотики. Об этом сообщил латвийский портал Delfi со ссылкой на полицию. Против задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК Латвии (нарушение авторских или смежных прав).

Полиция считает, что задержанный нелегально подключал и обслуживал российские телеканалы примерно в 100 домохозяйствах Риги в течение нескольких лет. Он искал клиентов через объявления в интернете и самостоятельно выполнял необходимые технические работы для обеспечения работы телевидения.

Во время обысков у него и его клиентов обнаружили оборудование для настройки ТВ-сигнала, коды доступа к оператору «Триколор-ТВ», телеприемники, банковские карты и отчетные документы. У задержанного также изъяли 200 г амфетамина и около 1 кг марихуаны.

Теперь мужчине грозит лишение свободы до двух лет, штраф, общественные работы или надзор. Против него также возбудили дело о незаконном обороте наркотиков.

Суд отправил задержанного под арест. Его имя не сообщается.

Олеся Павленко